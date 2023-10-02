نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد: أحمد فهمي خلاني أهلاوية بالعافية.. وبلبس بواريك ولو طلعت بشعري هتبقى كارثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة، على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBac مصر

تحدثت هنا الزاهد، عن تفاصيل في حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها الفنان أحمد مؤكده أنه أجبرها على أن تكون أهلاوية بدلًا من كونها زملكاوية.

وقالت هنا الزاهد: "بقيت أهلاوية عادي وبعدين مبقتش أشجع، أحمد فهمي جوزي قال لي مينفعش تشجعي الزمالك".

هنا الزاهد: أحمد فهمي قال لي مينفعش قدام الناس تقولي إنك زملكاوية

وتابعت حديثها قائله: "أحمد فهمي في الأول قال لي مينفعش قدام الناس تقولي إنك زملكاوية وقولي أهلاوية أصل هو أهلاوي وبيحب الأهلي جدا وأنا مليش في الكورة، وبعدين مشيت أموري وقلت له خلاص أهلاوية، بس الحكاية إنه ضغط عليا علشان يخلّيني أبقى من زملكاوية لأهلاوية".

وعلق عمرو أديب: "يا هنا عايزك ترجعي تاني لمدرجات الزمالك، وقولي لأحمد أننا سنظل أوفياء، والزمالك راجع تاني السنة دي بقوة والبطولات لينا"، لتعقب الفنانة: "حاضر، أنا جاية لك بالأبيض أهو".

وأكملت هنا الزاهد: "عشان أنت اخترت تكون ممثل لازم تستقبل كل اللي هيتقال عليك، بس أنا بصراحة بتأثر ولما بقرأ حاجة بتضايق عشان أنا إنسانة، ولما بلاقي كومنت وحش بتأثر جدا وبقول لـ أحمد وممكن أبعت للشخص برايفت أقوله ليه كتبت كده، ويقولولي أصل كنا عايزينك تردي علينا".

هنا الزاهد: بتأثر ولما بقرأ حاجة بتضايق عشان أنا إنسانة

وأضافت هنا: "عشان أنت اخترت تكون ممثل لازم تستقبل كل اللي هيتقال عليك، بس أنا بصراحة بتأثر ولما بقرأ حاجة بتضايق عشان أنا إنسانة، ولما بلاقي كومنت وحش بتأثر جدا وبقول لـ أحمد وممكن أبعت للشخص برايفت أقوله ليه كتبت كده، ويقولولي أصل كنا عايزينك تردي علينا".

هنا الزاهد: شغلي أغلب الوقت بلبس بواريك لأني بخاف على شعري

واستكملت حديثها قائلة: "أنا مش بعمل شعري خالص معظم الوقت مش بعمله وفي شغلي أغلب الوقت ببلبس بواريك لأني بخاف على شعري أوي إنه يبوظ أو يقع، وشعري في الحقيقة كيرلي ولو طلعت بيه كيرلي مش هيبقى حلو هيبقى كارثة، وبشيل هم إني أروح البحر عشان بيبقى مش ألطف حاجة بيبقى عامل زي علي ربيع لما بينشف، وفهمي بيشوفه وبيحبه عادي".

مسلسل سيب وأنا سيب

ويذكر أن شاركت الفنانة هنا الزاهد مؤخرا في مسلسل "سيب وأنا سييب" التي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

يتكون مسلسل 'سيب وأنا اسيب" من 10 حلقات، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

أبطال مسلسل سيب وأنا سيب

مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.