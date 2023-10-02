نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي صحفي ضمن أحداث مسلسل "كوبرا" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أٌعلن منذ فترة عن مشاركة محمد إمام في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل “كوبرا”، محمود البزاوي سيجسد ضمن الأحداث شخصية صحفي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويُعرض في رمضان 2024.

ما هى تفاصيل شخصية محمد إمام ؟

يجسد شخصية جديدة خلال أحداث العمل فهو يقدم شخصية ميكانيكي سيارات، ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض للعديد من الأزمات، والعمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.



أحدث أعمال محمود البزاوي

وعُرض لـ محمود البزاوي مؤخرًا مسلسل سيب وأنا أسيب، بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وكان من تأليف رنا أبوالريس وإخراج وائل إحسان، كما شارك في موسم رمضان 2023 بأكثر من عمل منها مسلسل الصفارة، بطولة أحمد أمين إخراج علاء إسماعيل، وحرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وسوق الكانتو، بطولة أمير كرارة تاليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

كما أنه شارك في فيلم المطاريد بالتعاون مع كل من أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، حسن مالك، طه دسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، إخراج ياسر سامى وتأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، ووصل إجمال يإيراداته لـ 5.5 مليون جنيه، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول صلاح ىالذي الذي يعود من امريكا ليبيع أملاكه في الأرياف بما فيهم نادي كرة القدم.



آخر أعمال محمد إمام

ويذكر ان آخر اعمال محمد إمام هو فيلم "عمهم" الذي كان تريند في 3 دول عربية وهم "الإمارات" و"السعودية" و"الكويت" عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر" يجسد محمد إمام "سلطان"، محمد سلام "سعيد ستبن"، وآيتن عامر "سحر فيشة"، هدى المفتي "غالية"، "باسم سمرة "ملك، محمد لطفي "كابتن كوبا"، محمد ثروت "عماد هارد"، الشحات مبروك "الجارم"، من انتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري ومن إخراج حسين المنباوي.

كما انتهى محمد مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.