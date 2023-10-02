تامر حسني يفاجئ ويدعم ابنته تالية في تمرين الكرة ويشبهها به

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر نجم الجيل تامر حسني، فيديو جديد يجمعه بابنته تالية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث فاجأ ابنته تاليه في تمرين الكرة الخاص بها وظل معها طوال التمرين يدعمها وسط مشاعر أبوية، وقد نشر الفيديو على أنغام أغنيته الشهيرة "تاليه" الذي قد طرحها خصيصًا لابنته تاليه عند ولادتها.

وعلق نجم الجيل تامر حسني على الفيديو قائلًا: "يوم كامل مع تاليه وصحباتها في النادي دي طلعالي في الكوره كمان".

من فيديو تامر حسني

من فيديو تامر حسني

من فيديو تامر حسني

ما هي آخر أعمال تامر حسني السينمائية؟

وفي سياق منفصل يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.

ما هي آخر أعمال تامر حسني الغنائية؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد نجح نجم الجيل تامر حسني في الحفاظ على صدارة يوتيوب واحتلال التريند بكليب "حوا" وحقق نسب مشاهدة عالية نحو 11 مليون مشاهدة، وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور.

تامر حسني

وتعد أغنية حوا هى الأغنية الثالثة من ألبوم الصيف هرمون السعادة وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني.