نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الحاضرين في العرض الخاص لفيلم "سكر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم العرض الخاص لفيلم "سكر"، في إحدى دور العرض السينمائي بالتجمع الخامس، بحضور مجموعة من أبطال العمل.

أسماء الحاضرين بالعرض الخاص لفيلم "سكر"

حضرت العرض مجموعة من الفنانين من أبرزهم محمد ثروت، ريهام الشنواني، ياسمين العبد، محمد دياب، عباس أبو الحسن، حلا الترك، معتز هشام، ولقاء الخميسي، ونور خالد النبوي.

أبطال فيلم سكر

فيلم "سكر" بطولة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن وآخرون،ومن المقرر ألا يقتصر عرضه الأول على مصر فقط بل سيشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



قصة فيلم سكر

وفيلم "سكر" مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، وتدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

موعد طرح فيلم "سكر"

وأعلنت شركة أروما ستديو للمنتج تامر مرتضى في وقت سابق عن طرح الفيلم الاستعراضي "سكر" والذي تطلقه بالتعاون مع mbc، فى دور العرض يوم 12 أكتوبر المقبل، والفيلم هو الأول ضمن سلسلة أفلام تحمل اسم "سكر"، من رؤية وكلمات وكتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي. هو أول انتاجات أروما استديوز السينمائية.



أغنية فيلم سكر

أغنية من العمل تحمل أسم «نصحو ننام ما بين الألف واللام» ويشارك في غنائها ماجدة زكي ومحمد ثروت وحلا الترك ومعتز هشام وعدد من الأطفال المشاركين في المسلسل، وجاءت كلمات الأغنية:«أهلا في بيت الأيتام لا لا لا لا لا لا لا لا أهلا في بيت الأيتام لا لا لا لا لا لا لا لا..أريد مزيدا من الطعام لا لا لا لا لا لا لا لا..كراس ويعض الأقلام لا لا لا لا لا لا لا لا.. شمعة أخاف من الظلام لا لا لا لا لا لا لا لا هل تسمحي لي بالكلام لا لا لا لا لا لا لا لا.. لأ نصحو وننام ما بين الألف واللام لا نصحو وننام ما بين الألف واللام».