نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عارفة عبد الرسول تظهر في مشهد واحد خلال أحداث "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول في الفترة الحالية تصوير أكثر من عمل سينمائي، ومن المقرر ان تظهر ضمن أحداث فيلم عصابة عظيمة، في مشهد واحد وتجسد شخصية والدة عنبة، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث الفييلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة في إطار كوميدي تشويقي.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم عصابة عظيمة، بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.



أحدث أعمال عارفة عبدالرسول

ومن ناحية اخري، ستبدأ عارفة عبدالرسول خلال الفترة القادمة التحضير للجزء الخامس من مسلسل اللعبة، إخراج معتز التوني، وذلك بعد نجاح الأربعة أجزاء السابقة من العمل، كما شاركت في مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان، وشاركت عارفة في موسم رمضان 2023، بأكثر من عمل، منها الأجهر، بطولة عمرو سعد تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وشارك فيه كل من درة، سيد رجب، محمود قابيل، أحمد صفوت، أنوشكا، وبابا المجال، بطولة مصطفى شعبان إخراج أحمد خالد موسى.





اخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول



ويذكر ان اخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول مشاركتها في مسلسل بالطو الذي عرض عبر منصة شاهد الرقمية ودارت أحداثه في إطار كوميدي، يُكلف عاطف الطبيب الشاب حديث التخرج في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرا للوحدة الصحية ومسئولا فيها عن كل شيء، ويضم مسلسل بالطو باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام علي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، ومن إخراج عمر المهندس.