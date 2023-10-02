التعليق الأول لـ مي حلمي بعد انفصال محمد رشاد عن خطيبته

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر خبر إنفصال الفنان محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي محركات بحث جوجل، فيما سخرت مي حلمي، من هذا الخبر، حيث شاركت منشور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قالت فيه: ”الراجل اللي يمد إيده على ست؛ لا ثقة فيه ولا في حكيه ناس ما بتتعلمش من تجارب غيرها”.

وفورا من مشاركة المنشور نالت مي على تعليقات ودعم كثير من الجمهور.

آخر أعمال محمد رشاد

ومن جانبه طرح الفنان محمد رشاد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللي قال"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل أغنية “اللي قال”

أغنية "اللي قال" من كلمات كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي، حازت الأغنية تريند فور نزولها.

تعرف على كلمات أغنية اللي قال



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي اللي قال تستاهل يستاهل تمثال

فيك جمال عامل للناس كلها زلزال

قلبي مال ماهي خطوتك غزال

و أنا بعشق التقال

وبحبك مش محتاجة سؤال

بالمقاس لايقين علي بعض يا سيد الناس

بالمقاس نفس التفاصيل نفس الإحساس

بالزمة في كدا

هنكيد بقي العدا

عازمك علي الغدا

دا اللي فحسنك يتشال ع الراس



قلبي داب بمقابلة وحس معاك إعجاب

قلبي ساب الدنيا وجالك دق الباب

قلبي تاب عن فكرة الغياب

حبك مهوش سراب