هنا الزاهد: "لما غنيت مع تامر حسني وشه جاب ألوان واتكسف يقول لي صوتك وحش"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن موقف يجمعها مع المطرب تامر حسني أثناء تصوير فيلم "بحبك"، وهو أن تامر يريد تسجيل أغنية جديدة بالاشتراك معها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر.

وقالت هنا الزاهد أنها ذهبت مع تامر حسني لتسجيل الأغنية داخل الاستوديو وعند غنائها الجملة الأولي والثانية لاحظت بتغير لون وجه تامر حسني، قائلة: "لقيت وش تامر اتحول للاخضر والازرق والأحمر وكأنه بيقولي كفاية كده بس مكسوف مني".

وأضافت حديثها، أنها قالت لتامر حسني كفاية لحد هنا، وبالفعل لم يكملا تسجيل هذه الأغنية في نهاية المطاف.

أخر أعمال هنا الزاهد

ويذكر أن شاركت الفنانة هنا الزاهد مؤخرا في مسلسل "سيب وأنا سييب" التي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

يتكون مسلسل 'سيب وأنا اسيب" من 10 حلقات، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

أبطال مسلسل سيب وأنا سيب

مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.