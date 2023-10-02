عمرو سلامة ينتهي من تصوير شماريخ والعرض نهاية 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى المخرج عمرو سلامة مؤخرًا من تصوير فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل.

وقال خلال حساباته بالسوشيال ميديا: “استقرت الشركة المنتجة على عرضه في نهاية عام 2023، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور وقت عرضه”.

تعرف على تفاصيل شخصية آسر في شماريخ



ويجسد الفنان آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

أحدث أعمال عمرو سلامة

ومن ناحية أخرى، يواصل عمرو سلامة في الفترة الحالية التحضير لفيلم شمس الزناتي، بطولة محمد إمام، تأليف محمد الدباح، والذى يعيد صُناعه من خلاله قصة العمل الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، وكان يحمل نفس الاسم، كما شارك في مسلسل بيمبو، بطولة أحمد مالك، ومن تأليف منة فوزي، وشارك فيه كل من هدى المفتي، ويجز، محمد لطفي وملك الحسيني.

ابطال فيلم "شماريخ"



ويشاركه في العمل أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، إنتاج شركة Sea-Cinema أحمد فهمي وهاني نجيب، وإشراف عام على الإنتاج كريم الميهي.

قصة فيلم شماريخ



ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

آخر أعمال آسر ياسين



والجدير بالذكر أن آخر أعمال آسر ياسين بمسلسل "الكتيبة 101 "في رمضان الماضي، وجسد شخصية شهيد الواجب الرائد خالد محمد دبور، مواليد 12 أغسطس 1985 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، التحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج فيها عام 2006 الدفعة 99 حربية، وكان السادس على الدفعة، حاصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وكان بسلاح المشاة، خدم قبل استشهاده بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، حيث كان قائدا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، والذي استشهد في تفجير بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء دفاعًا عن وطنه.