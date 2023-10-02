توفيق عبده الحميد يتصدر التريند لهذا السبب!

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان توفيق عبد الحميد، تريند محركات بحث جوجل الفن بشكل نهائي، فور الإعلان عن اعتزاله مهنة التمثيل للمرة الثانية بسبب ظروفه الصحية.

من هو توفيق عبد الحميد

ولد الفنان توفيق عبد الحميد في يوم 18 سبتمبر وهو شقيق المخرج أحمد عبد الحميد.

درس الفنان توفيق عبد الحميد بكلية الحقوق وقد تخرج عام 1979، ولكنه بعد ذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1983 ليشق طريقه نحو تحقيق حلمه بالتمثيل.

بدايات الفنان توفيق عبد الحميد

بدأ الفنان توفيق عبد الحميد حياته الفنية من خشبة المسرح، حيث شارك في العديد من المسرحيات، حيث

تولى الفنان توفيق عبد الحميد منصب مدير عام البيت الفني للمسرح كما تولى أيضًا منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الفني في وزارة الثقافة، وبعد ثورة 25 يناير عام 2011قدم استقالته "لفاروق حسني" الذي كان لشغل منصب وزير الثقافة حينها.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد.

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان توفيق الحميد مسلسل يوتيرن، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني، ومسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج،. والمسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزبز