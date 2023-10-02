نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطوبة استمرت عامين.. محمد رشاد يعلن انفصالة عن غادة فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب محمد رشاد، انفصاله عن خطيبته غادة فتحي، بعد فترة خطوبة دامت عامين تقريبا، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب محمد رشاد عبر صفحته الشخصية عبر خاصية "إستوري": "القسمة والنصيب جمعتنا في حياة بعض لسبب إني أعرف إنسانة بنت أصول وناس طيبين ومحترمين وتبقي معاية في طريقي بتنصحني وتفكري في حاجات كتير فرقت في حياتي وشخصيتي".

وأضاف: "اكيد مكنتش اتمني يحصل بينا إنفصال ونكمل الطريق سوا بس ده مش معنا أننا نخسر بعض كأصدقاء بيخافوا علي مصلحة بعض لأني مقبلتش إنسانة راقية وطيبة وبنت أصول وبيحب الناس زيك".

واختتم محمد رشاد حديثه قائلا: "هتفضل في مكان مميز وغالية عندي" يابنت الأصول وبتمني من كل قلبي ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح في كل خطوة".

أحدث أعمال محمد رشاد

ويذكر ان طرح المطرب محمد رشاد مؤخرا أغنية بعنوان "اللي قال" والتي حققت نجاحا كبيرا خلال عرضة عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

كلمات أغنية "اللي قال"

وتقول كلمات الأغنية: "اللي قال تستاهل يستاهل تمثال فيك جمال عامل للناس كلها زلزال قلبي مال ماهي خطوتك غزال وأنا بعشق التقال وبحبك مش محتاجة سؤال اللي قال تستاهل يستاهل تمثال فيك جمال عامل للناس كلها زلزال قلبي مال ماهي خطوتك غزال وأنا بعشق التقال وبحبك مش محتاجة سؤال بالمقاس لايقين علي بعض يا سيد الناس بالمقاس نفس التفاصيل نفس الإحساس بالزمة في كدا هنكيد بقي العدا عازمك علي الغدا دا اللي فحسنك يتشال ع الراس اللي قال تستاهل يستاهل تمثال فيك جمال عامل للناس كلها زلزال قلبي مال ماهي خطوتك غزال وأنا بعشق التقال وبحبك مش محتاجة سؤال".