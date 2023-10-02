هنا الزاهد: دماغي إتلوحت بسبب طول أحمد السعدني في "سيب وأنا سيب"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هنا الزاهد، معاناتها مع فارق الطول بينها وبين الفنان أحمد السعدني خلال تصوير مسلسل "سيب وأنا سيب"، وخاصة المشاهد التي تقترب فيها الكاميرا لالتقاط تعبيرات الوجه، وذلك خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشا MBC مصر.

وقالت هنا الزاهد: "سعدني حجمه ضخم جدا، وكنت طول المسلسل باصة لفوق ودماغي إتلوحت".

وتابعت حديثها قائلة: "في المشاهد القريبة كان لازم أقف على خشب علشان أقدر أقرب شوية من طوله".

ومن ناحية أخري، قال الإعلامي عمرو أديب، للفنانة هنا الزاهد، "سنك حاليًا 29 سنة بس.. قوليلي مين نجمة صف أول أصغر منك في السن حاليًا ؟".

وقالت هنا الزاهد: "أن عمرها 29 عامًا وقريبًا ستدخل عامها الثلاثين ولكنها تشعر بالضيق عندما يتحدث أحد عن عمرها أمامها".

وتابعت: "إني صغيرة ده بيأثر عليا في الشغل وبنبهر بحاجات في الشغل الناس مش بتنبهر بيها ومثلا أحمد عنده 43 فبلاقيه مش بينبهر بيها، فـ أنا لسه طفلة بكتشف الدنيا فبشوف حاجات مشوفتهاش قبل كده".

وأضافت حديثها قائلة: إنه ا لا تريد الوصول لسن الثلاثين لأنها تشعر بضيق بسبب ذلك، وعندما أحد يسألها عن عمرها لا تجيبه وتقوله له أذهب وأبحث علي جوجل.

مسلسل سيب وأنا سيب

ويذكر أن مسلسل 'سيب وأنا اسيب" يتكون من 10 حلقات، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

أبطال مسلسل سيب وأنا سيب

مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.