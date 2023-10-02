نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها "حسن المصري".. دور العرض تستقبل 3 أفلام خلال أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دور العرض السينمائي مع بداية شهر أكتوبر الجاري لاستقبال عدة أفلام جديدة بعد انتهاء موسم الصيف، حيث يشارك 3 أفلام لعرضها خلال شهر أكتوبر وهي حسن المصري، 5 محي الدين أبو العز، الخميس اللي جاي.



حسن المصري



ينطلق فيلم حسن المصري بداية من يوم الأربعاء 4 أكتوبر، وسيكون العرض الخاص له يوم الثلاثاء 3 أكتوبر

قصة الفيلم



تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى



طاقم عمل الفيلم



بطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

5.محي الدين أبو العز

ويتم عرض فيلم "5 محي الدين أبو العز" منتصف الشهر الجاري، تدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والكوميديا، يسعى شاب للارتباط قبل سفره للخارج، لكنه يفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالإعدام في جريمة لا يعرف عنها شيء، فيقرر الهرب من المطار، ويمر بالعديد من العقبات والمواقف الكوميدية في رحلة إثبات براءته.

طاقم عمل الفيلم

ويشارك في فيلم محيي الدين أبو العز، الفنان مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، نور قدري، شريف أبو هميلة، فادي أشرف، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حسن أبو الروس، مازن جمال، ميمي جمال، أسامة عبد الله، والعمل من تأليف محمد عبد الخالق، أنيس بوجواري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وحسن أبو الروس والفيلم من إخراج شادي علي.



الخميس اللي جاي



ينطلق عرض فيلم الخميس اللي جاي يوم 20 أكتوبر الجاري والفيلم يتناول قصة كوميدية بين أبطاله، وهم كثر على المستوى الكوميدي، لكن يتصدرهم عمر عبدالجليل وبيومي فؤاد وإسلام إبراهيم ومي كساب وآخرون، في تجربة تتناول قصصًا عن السوشيال ميديا، حيث تجسد بطلته مي كساب شخصية "تيك توكر" شهيرة، تتعرض لعدة مواقف طريفة خلال الأحداث، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية والدها، وزوجها يقدمه الفنان إسلام إبراهيم.