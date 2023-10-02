نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "ألفريدو".. تعرف على موعد طرح حكاية "ماتيجي نشوف" من "55 مشكلة حب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت شبكة قنوات "on" طرح ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" وذلك يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الجاري، وستكون الحكاية بعنوان "ما تيجي نشوف".



أبطال حكاية "ما تيجي نشوف'



يشارك في بطولة حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب: هنا شيحة، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.



أخر أعمال إسلام جمال

وفي سياق أخر كانت أخر أعمال الفنان إسلام جمال الدرامية مسلسل الاصلي، وشاركه البطولة: ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن



أحداث المسلسل

تدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة سيد سليم الأصلى التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع



نبذة عن المسلسل



مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.