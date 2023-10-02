انت الان تتابع خبر عمرو دياب يسخر من حريق الحمدانية .. فيديو صادم يثير غضب الجماهير العربية اجمع..وهذا اول رد من عمرو دياب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرَّض المغني المصري عمرو دياب لانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الاستفزازية خلال حفل جماهيري ضخم أحياه في واحة إيلة بمدينة العقبة الأردنية.

وخلال الحفل، طلب دياب من منظمي الحدث إيقاف فقرة الألعاب النارية بطريقة ساخرة، قائلاً: "فوق وتحت يعني، إحنا مش ناقصين إلغوها أحسن".

رفض رواد مواقع التواصل هذه التعليقات، معتبرين أن دياب استخف بحادث حريق حفل زفاف الحمدانية في العراق، الذي نجم عن استخدام الألعاب النارية، وأعربوا عن استيائهم من عدم تجاوبه مع مأساة الضحايا وتجاهله للحادث المأساوي.

يُذكر أن دياب قدَّم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، وشارك صورًا ولحظات من الأجواء المثيرة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، مُعلِقًا: "تجربة لا تُنسى من الموسيقى والذكريات في واحة أيلة في مدينة العقبة، من خشبة المسرح إلى الجماهير، الجميع كان مليئًا بالحماسة".