تجربتين دراما ومشوار إعلامي.. من هي نانسي نور خطيبة تامر عاشور؟

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت منذ فترة قريبة أخبار عديدة تزعم ارتباط المطرب تامر عاشور بالمذيعة نانسي نور، وذلك بعد أقل من 4 شهر على انفصاله من زوجته الأولى وأم ابنته "أيام"، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات عن نانسي نور.



بدأت رحلتها مع الإعلام فور تخرجها من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكانت البداية مع برنامج عز الشباب الذي كان يُعرض على قنوات روتانا، ومن ضمن مقدميه كانت دينا الشربيني والمذيعات ياسمين عز وشيماء صابر ودانا مدحت، ثم انتقلت بعد ذلك للعمل في قناة eXtra news التابعة لشبكة قنوات cbc.

برامج من تقديم نانسي نور

وقدمت نانسي أكثر من برنامج خلال مسيرتها حتى الآن، منها: الصباح، وما وراء الحدث، وبرنامج هنا العاصمة، بالإضافة إلى نشرات الأخبار على CBC.



تألق نانسي نور في تغطية أهم الأحداث

وشاركت نانسي في تغطية عدد من الفعاليات والأحداث الهامة بالدولة في السنوات الأخيرة منها ختام منتدى شباب العالم عام 2018 بشرم الشيخ وحفل افتتاح طريق الكباش من معبد حتشبسوت في عام 2021.



نانسي نور وتجربة الدراما



و كان لـ نانسي نور تجربتين في الدراما بمسلسلي سرايا عابدين لـ يسرا في 2014 وعوالم خفية مع الزعيم عادل إمام في 2018 وظهرت بشخصيتها مذيعة الأخبار.