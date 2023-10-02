طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم Ganapath

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الاعلان الترويجي الأول لفيلم Ganapath للممثل الشاب "تايجر شروف"، والذي يعود به لأفلام الرحكة والتشويق.

الفيلم الدرامي المرتقب، من المقرر أن يتم عرضه في صالات العرض السينمائية بالهند بتقنية VFX، بمشاركة النجم اميتاب باتشان وكريتي سانون في أدوار البطولة.

إنطلاق الحملة الترويجية

وكان قد طرح البوستر الترويجي الرسمي لفيلم الممثل الهندي الشاب تايجر شروف والذي يطرح بعنوان Ganapath.

الفيلم الجديد تقرر يوم 20 أكتوبر المقبل، موعدًا رسميًا لطرحه في صالات العرض السينمائية، وسيكون بعنوان Ganapath - A Hero Is Bor.

وسيشارك في بطولة الفيلم في البطولة النسائية، كريتي سانون، والنجم الكبير اميتاب باتشان، وفي الإخراج جانيش شاتورثي.

أعمال جديدة قادمة

و يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئسية.

الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.