انت الان تتابع خبر ياسمين عز تنهار من البكاء على الهواء مباشرة وتتحدث عن سبب تغيبها عن ندوة نيشان!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الإعلامية ياسمين عز، عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية، بعدما تعرضت مؤخراً إلى الانتقادات من الإعلامي نيشان، بعد غيابها عن الجلسة الحوارية والتي كانت ستجمعهما في منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي، مؤكدة أنها سوف تقوم بالرد على الإساءة بشكل قانوني، ولن تنحدر إلى أسلوب رد الإساءة بالإساءة.

ونشرت ياسمين عز ، بياناً عبر صفحتها الرسمية على " انستغرام" جاء كالتالي.. " انطلاقا من حرصي واحترامى لهذا المؤتمر والحدث الاعلامى الكبير،وانطلاقا من احترامي وتقديرى لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة فى إمارة دبى".

وأضافت "بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل فوضوي أخلاقا وقانونا، وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل،

واختتمت ياسمين بيانها قائلة "وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق وليعلم الجميع أنني لم أنحدر إلى مستوى رد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية".

وآثار غياب الإعلامية المصرية ياسمين عن حضور عن جلسة كانت ستجمعها بالإعلامي نيشان في منتدى الإعلام العربي بدبي، جدلاً كبيراً ، خاصة بعد تعليق نيشان بطريقة طريفة على هذا الغياب قائلا"وين ياسمين أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".

وفي لقاء أجراه عقب نهاية الجلسة التي أدارها، وكانت ستجمعه بـ ياسمين عز، عقّب على عدم حضورها قائلاً: "إن من أهم أخلاقيات الإعلامي المهني، هو احترام المواعيد، وأن يصل في الوقت المحدد له ويفي بالغرض".

وأشار نيشان في حديثه إلى أنه يعرف جيداً أن أسئلته تجعل مَن يحاوره يشعر بالخوف؛ موضحاً أن لقاءه معها سوف ينقل من خلاله لها صورة الشارع وصورة المتلقي.

ونوّه إلى أنه لم يتحدث مع ياسمين عز قبل هذا اللقاء؛ خاصة وأنه يرفض تماماً الحديث مع ضيوفه قبل أيّ لقاء يجمعه بهم