خاص| أمير شاهين: الحلقات القادمة من ألفريدو تشهد تغيير بشخصية "مصطفى".. والجمهور لديه وعي كافي تجاه الشخصية الشريرة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان أمير شاهين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "أن شخصية “مصطفى” التي يقوم بتقديمها بمسلسل "ألفريدو" الذي يتم عرضه حاليًا على قناة "ON"، سوف تشهد تغيير في الحلقات المقبلة.



أمير شاهين يوضح سبب تحمسه لشخصية "مصطفى" في ألفريدو



وأكد الفنان أمير شاهين أن دور "مصطفى" في مسلسل "ألفريدو" من أكثر الأدوار التي تحمس لها بالرغم من كونها شخصية انتهازية، معلقًا:" طبعًا شخصية مصطفى انتهازية وناكرة للجميل، لكن أرى أن شخصية الشرير في أي عمل فني تظل عالقة في ذهن الجمهور ويتذكرها دائمًا، وليس كل بني آدم شرير بطبعه فلا بد من وجود دوافع تدفعه لهذا الشر، وفي أحيان أخرى نجد هذا الشرير يعود لصوابه بعد ذلك، وحلقات مسلسل ألفريدو لم تنتهي بعد وسوف نرى تغير كبير في شخصية مصطفى خلال أحداث المسلسل ".

وعن فكرة تخوفه من تقديم شخصية شريرة قال:"الحقيقة لم يكن لدي تخوف من كره الجمهور، وأعتقد أن الجمهور أصبح لديه وعي كافي تجاه الشخصيات الشريرة كونها مجرد تمثيل وشخصية يقوم الممثل بتقديمها، فلا يوجد أي تخوف بالنسبة لي بل بالعكس تحمست جدًا لهذه الشخصية"

تفاصيل حكاية “ألفريدو ”





يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

ما هى مواعيد عرض مسلسل "ألفريدو " ؟



العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

من هم نجوم حكاية ألفريدو؟





يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.