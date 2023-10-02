بعد تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي.. إلهام شاهين تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة إلهام شاهين محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 39.

إلهام شاهين رئيس شرفي في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بعد إعلان مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختياره لها كرئيس شرفي للدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية

تكريم إلهام شاهين في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

كما عبرت الهام شاهين عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وإهداء الدورة الٓ 39 والتي تقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الحالى.

وأضافت إلهام شاهين:"أنني أحب أن أشكر مهرجان الإسكندرية على إهداء الدورة الجديدة لي وهو نوع من التقدير لرحلة عطائي وهذا التكريم يدفعني إلى تقديم المزيد من الأعمال".



إلهام شاهين تكشف كواليس حكاية الفريدو

وعلى هامش المهرجان كشفت الهام شاهين كواليس تحضيرها لحكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب، التي يتم عرضها حاليًا عبر شاشة قناة ON، إذ تقدم شخصية سيدة مصابة بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أنها وقعت على المسلسل دون أن تقرأه بمجرد سماعها عن الشخصية فقط.

قالت إلهام شاهين في فيديو نشرته بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستجرام" على هامش افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي: "ردود الأفعال على حكاية ألفريدو جميلة قوي وبشكر كل زمايلي وكل الجمهور والنقاد، وأنا الأدوار السايكو دراما اللي فيها حاجات عقلية بتستفزني وبتزود جوايا التحدي".



تفاصيل شخصية الهام شاهين في الفريدو

وتابعت:" النوعية دي من الأدوار بتستهويني قوي وبدرسها كويس، وقريت كتير في علم النفس والمرض ده بالتحديد كان شاغلني، وده لإني شوفت كتير من زمايلنا الفنانين بيعانوا من ألزهايمر، وساعتها بدأت أسأل ليه الفنانين بيحصل معاهم كده في نهاية حياتهم، واتفقت على الدور ده من قبل ما اقراه".

وتابعت: "أنا في المطلق سخيفة لما بيتعرض عليا أدوار، ومش بقول إني متحمسة للدور، لا بقعد أقولهم لازم ألاقي حاجة جديدة لأني عملت كل حاجة، لكن لما المنتج قالي ده دور واحدة عندها زهايمر قولتله أنا مضيت أهو من غير ما أقرأ، ومش بيهمني أكون موجودة كل سنة لأني مش واخدة التمثيل مهنة أنا مجنونة بالتمثيل".

في ختام حديثها قالت: "أنا بدأت اظبط في شكل الشخصية أول ما قالولي زهايمر، كان قبل التصوير بشهرين، وخدت مني فترة تحضير، رغم إن الشخصية مش غريبة عليا الشخصية لأني عيشت مع ناس كتير عندهم زهايمر وفنانين وده مخزون بيكون جوانا".

من هم صناع حكاية ألفريدو؟

مسلسل "ألفريدو" من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، أمير شاهين، إيمان السيد وعابد عناني، تأليف عمرو محمود ياسين اقتباسا من كتاب «55 مشكلة حب» وإخراج عصام نصار.