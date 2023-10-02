نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حداد قمري" و"من القاتل" في ثالث أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج مساء اليوم الإثنين عرضين مسرحيين لفرقة مركز الجيزة الثقافي، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

فكرة عرض "حداد قمري"

العرض المسرحي الأول "حداد قمري" يعرض في السادسة مساءً، لفرقة مركز الجيزة الثقافي، مستوحى من نص كوميديا الأيام السبعة للكاتب العراقي علي الزيدي والليلة القمرية الأخيرة لأحمد عصام، تدور فكرته حول العزلة والفوبيا في إطار عبثي كوميدي، بعد تدمير معظم البشرية نتيجة الفيروسات والأوبئة. وينجو من المدينة القليلون من بينهم أختين، ويحاول الطاهي مندوب المنظمة الكونية إنقاذهم، لكنه يفقد كلبه نتيجة تناول طعام مسموم بالمنزل وضعته الأختين خوفا من المصابين، وبدلًا من سجنهما يعقد صفقة بإقامة حداد قمري للكلب في المنزل، ويتحكم فيهما تمامًا حتى يتم التمرد عليه والتخلص من سيطرته بمفاجأة في نهاية العرض.

من هم أبطال مسرحية “حداد قمري”؟

" حداد قمري " بطولة نور زيدان، هاجر حسن، عمر صلاح الدين، ديكور وملابس مونيكا مدحت، دراماتورج نور عفيفي، موسيقى مازن محروس، وإخراج فاطيما محمد.

تفاصيل مسرحية “من القاتل”

أما العرض المسرحي الثاني يعرض في الثامنة مساءً بعنوان "من القاتل" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، ويعد العمل الأول للمخرج عمر الحسيني، النص مأخوذ عن ليلة القتلة لخوزيه تريانا، إحدى روائع كلاسيكيات المسرح العالمي، ويتساءل العرض.. ماذا لو تحولت الخيالات إلى حقيقة ؟ أو الحقيقة إلى مجرد خيالات ؟.. تتحول حياة الانسان إلى رحلة بين الأحلام والأوهام والحقائق.. من كان السبب في أصل الرواية ؟.. ما من قاتل واحد وما من مذنب واحد.. لنري معا تصارع الأجيال داخل مكان واحد في غرفة واحدة علي شكل لعبة مسلية.

"من القاتل" بطولة محمد السعيد، ندى سعيد، ومريم الدسوقي، موسيقى بودا العطار، ديكور روان خالد، إضاءة ياسمين هاني، استعراضات علي جیمي، إعداد درامي محمد السعيد، مخرج منفذ هاجر حسن وأحمد فتحي ويعقب العروض ندوة نقدية لمناقشة النقاط الفنية والأدبية.

عن "المهرجان الختامي لنوادي المسرح"

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.