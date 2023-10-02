من هي النجمة الشهيرة التي صدمت معجبيها بهذا الاعتراف "أرضعت أخي حين كان طفلا" ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - قالت النجمة الروسية الأمريكية جوليا هارت إنها أرضعت شقيقها الذي يصغرها بـ23 عاما وأصغر من ابنتها الكبرى ببضعة أشهر فقط، بطلب من والدتها.

وكشفت هارت، وهي مصممة أزياء شهيرة، خلال لقاء تلفزيوني تفاصيل مثيرة عن حياتها الشخصية، بينها طلب والدتها الغريب، حيث قالت لها ذات مرة: "أوه، أنت ترضعين ابنتك، خذي هذا أيضا (تقصد أخاها)"، مشيرة إلى أنه "هكذا انتهى بي الأمر إلى إرضاع أخي وابنتي".

وكانت هارت جزءا من مجتمع الحريديم في نيويورك، وهي مجموعة داخل اليهودية الأرثوذكسية التي تعارض الممارسات والقيم الحديثة. وانتهى بها الأمر لترك المجتمع في عام 2013 عندما بلغت 42 عاما.

ووصفت النجمة البالغة من العمر 52 عاما، ما قامت به بأنه شبيه بما تقوم به الممرضة، فهي امرأة وظيفتها إرضاع طفل امرأة أخرى.

وتبلغ ابنتها من العمر الآن 30 عاما، وشقيقها 29 عاما