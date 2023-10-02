افتتاح مسابقة سينما أفلام الشباب بمهرجان الإسكندرية السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - عاطف عبد اللطيف يعلن دعمه لسينما الشباب بانتاج أحد الأفلام وجوائز مالية للفائزين

افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم في دورته رقم 39 فعاليات مسابقة سينما أفلام الشباب التي يتنافس فيها 43 فيلما قصيرا.

وافتتح فعاليات سينما الشباب الفنان والمنتج عاطف عبد اللطيف بعدد من الرسائل المهمة لجيل شباب السينمائيين بسينما أمير بمحطة الرمل بالاسكندرية مؤكدا أن الأفلام المتنافسة تعلن عن مولد نجوم متميزين في مجال صناعة السينما سواء التمثيل أو الاخراج والسيناريو والتصوير.

و نصح عاطف عبد اللطيف شباب السينمائيين بالمثابرة والمحاولة مرات متعددة وصولا إلى هدفهم وعدم اليأس مؤكدا إنه كرجل سياحة أو فنان ومنتج عاني الكثير في بداياته ولكنه بالاصرار والعزيمة وحب ما تعمله كان سر نجاحه حاليا وبعد المعافرة وجد التكريمات والجوائز آخرها جائزة مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الغردقة السينمائي.

و أعلن عاطف عبد اللطيف أمام شباب السينمائيين أنه يرأس جمعية مسافرون للسياحة والفن ستقدم جوائز مالية ودروع تكريم للافلام الفائزة بالمهرجان.

وأكد أنه سيقوم بتحمل تكلفة إنتاج أحد الأفلام الفائزة لخروجها إلى النور في صورة فيلم روائي طويل أو استقبال سيناريوهات من الشباب لدراستها وانتاج أحدها إيمانًا منه بأهمية الفن والفنانين وتشجيع الشباب.

بداية فعاليات الدورة الـ 39

وانطلقت مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر وتحمل إسم النجمة إلهام شاهين، وتحمل شعار "السبنما ترقص وتغني".

تفاصيل حفل الافتتاح

وأقيم حفل الإفتتاح بمكتبة الاسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الإستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ / محمد طوسون ومكياج وملابس / مارينا مجدي.

ووقع إختيار إدارة مهرجان الإسكندرية علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلم من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وأسيا وأوروبا.

