نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض.. هنا الزاهد تخطف الأنظار إليها ( صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها من خلال صور من إطلالاتها أمس في برنامج “ الحكاية” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية بدلة من اللون الابيض مستخدمة اكسسورات ذهبية وشعر منسدلا مما لفت انتباه متابعيها.

ترند جوجل

تصدرت الفنانة هنا الزاهد محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد ظهورها الأخير مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على شاشة إم بي سي" الفضائية وتحدثت عن كواليس ونجاح مسلسل " سبب وأنا سيب " وأبرز المواقف مع أحمد السعدني وسبب ميولها للأهلي وعمرها الحالي، لذلك نستعرض أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

أعربت هنا الزاهد عن سعادتها بنجاح مسلسل " سيب وأنا سيب "، قائلة: "لم أكن أتوقع النجاح الكبير للمسلسل، اتبسطت جدًا وعرفت ناس جميلة وخرجت بصحاب بجد، قبل تصوير المسلسل كنت شايفة أحمد السعدني إنه شخصية رذلة، وبعد بداية تصوير المشاهد تغيرت نظرتي للسعدني تماما".

هنا الزاهد وأحمد السعدني

تحدثت هنا الزاهد عن أبرز المواقف بينها وبين أحمد السعدني، قائلة: "ضربني بالقلم إيده كانت تقيلة بشكل غير طبيعي"

وأضافت: "أنا عاملة عملية في مناخيري وانت وجعت مناخيرى علي فكرة بعد انتهاء المشهد.. ولكنه اعتذر في النهاية".

أشارت الفنانة هنا الزاهد إلى أن زوجها الفنان أحمد فهمي، أجبرها على أن تكون أهلاوية بدلًا من كونها زملكاوية، قائلة:" أنا كنت زملكاوية وأحمد فهمي خلاني أهلاوية بالعافية، قالي مينفعش تبقى زملكاوية مينفعش قدام الناس تقولي إنك زملكاوية وتكسفيني عشان الناس عارفة إني أهلاوي جدا، وقولت همشي أموري خلاص كده كده مليش في الكورة أوي".

وتحدثت هنا الزاهد عم عمرها بعد أن كشفه الاعلامي عمرو أديب وقالت أن عمرها 29 عامًا وقريبًا ستدخل عامها الثلاثين ولكنها تشعر بالضيق عندما يتحدث أحدًا عن عمرها أمامها.

وتابعت هنا الزاهد أنها لا تريد الوصول لسن الثلاثين؛ لأنها تشعر بضيق بسبب ذلك، وعندما أحد يسألها عن عمرها لا تجيبه وتقوله له أذهب وأبحث على جوجل.