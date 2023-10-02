نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول ابنه الراحل محمد فريد لتتلقي عزاء والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت ناهد محمد فريد ابنه الراحل محمد فريد إلي مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين لاستقبال المعزين في وفاة والدها.

كما حرصت علي وضع صورة لوالدها برفقتها أثناء إستقبال المعازين.

وفاة محمد فريد

وتوفي الفنان محمد فريد مساء أمس، بعد معاناة مع المرض داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز 83 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا ضخمًا، فقد شارك طوال مسيرته الفنية فيما يقرب من 240 عملًا فنيًا.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال محمد فريد مشاركته في مسلسل "بركة"، بطولة الفنان عمرو سعد وجسد خلاله دور الحاج صالح، هالة صدقي، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وأحمد حلاوة، ومحمد أبوداود، ومصطفى درويش، وهنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين.

أعمال محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.