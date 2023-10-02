نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نداء شرارة تحتفظ بصدارة اليوتيوب بـ أغنية "معاك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازالت الفنانة نداء شرارة تحتفظ بصدارة موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"" بـ أغنيتها الجديدة معاك والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

والأغنية من كلمات أحمد العزب، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا، جيتار مصطفى نصر، بيز جيتار سيكا.

أغنية معاك تستحوذ على إعجاب الجمهور:

وفي سياق آخر وفورا من مشاركة الأغنية، حظت نداء على إشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت من أبرز التعليقات، نداء القمر المبدعة دائما، دايما مسيطرة، الأغنية فيها إبداع رهيب، الف مليون مبروك الأغنية تحفة تستاهلي كل خير، مش جديدة على نداء نداء دايما عظمة، وغيرها من التعليقات.

كلمات أغنية ومعاك



وتقول كلمات الأغنية: بطير وأنا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني ما بين وياك وبين قبلك في فرق كبير

بطير وأنا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني

يا ونسي وناسي في الدنيا يا دخلة خير

بطير وأنا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني

ما بين وياك وبين قبلك في فرق كبير

بطير وأنا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني يا ونسي وناسي في الدنيا

يا دخلة خير

ومعاك دي الدنيا رايقه وضحكالي

ويا رزق جالي وأجمل غالي نورت دنيتي بيك نورت دنيتي بيك

ولولاك ولا كان في حاجه تجبر خاطري

خليك قصادي علشان خاطري

خليني جمب عينيك.. خليني جمب عينيك

علَّقت قلبي في تأثيرك مبقتش أعوز أنا غيرك

وجنبك أي حاجه جمالها زاد اضعاف

ما هي آخر أعمال نداء شرارة؟

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة كان طرحها أغنية “جايين نبارلك” عبر قناتها الرسمية على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات: نداء شرارة، الحان فلوكلور، توزيع رافي، انتاج جان ماري رياشي.

وكانت نداء شرارة، قد طرحت مؤخرًا أغنية، "ست البنات حنة العروس" وهي أغنية من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار ونداء شرارة، وأغنية طمنها، والذي حازت على اعجاب الجماهير في الوطن العربي.

تأتي إصابة نداء شرارة، تزامنًا مع طرح أغنيتها الجديدة جايين نباركلك، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث عادت نداء إلى جمهورها مرة أخرى بهذه الأغنية.