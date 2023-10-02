نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حلقة عمرو أديب.. هنا الزاهد تتصدر مؤشرات البحث بجوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هنا الزاهد مؤشرات البحث بجوجل بعد عرض حلقتها مع الاعلامي عمرو أديب في برنامح الحكاية.





وتحدثا في الحلقة عن مسلسل سيب وانا سيب الذي عرض من فترة على منصة شاهد ونال اعجاب الجماهير بالوطن العربي.





كما قالت هنا الزاهد إنه ا في سن الـ٢٩ ومازالت تشعر إنه ا طفلة وتنبهر بأبسط الأشياء التي لا تبهر الأخرون.





وقالت "حتى أحمد مبينبهرش" ومازحها عمرو أديب قائلًا "أحمد ٤٣ سنه هينبهر ازاي".





وقالت ايضًا ان زوجها الفنان أحمد فهمي جعلها أهلاوية رغمًا عنها حيث إنه أهلاوي متعصب ولا يجب ان تشجع زوجته فريقًا آخر.





مما طمأن جمهورهم بعدما انتشرت شائعات في الفترة الاخيرة عن نشوب خلافات بينهما والطلاق.





أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب





ويشارك في بطولة مسلسل سيب وأنا سيب، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان،آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد، شخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعًا إلى مسقطرأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.







آخر أعمال أحمد فهمي في السينما

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فهمي هو فيلم مستر إكس والذي يضم في بطولته مجموعة من النجوم من أبرزهم هنا الزاهد، محمدأسامة، محمد أنور، وبيومي فؤاد.





سفاح الجيزة لأحمد فهمي

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزةوالاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعيياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكامبالإعدام شنقًا.





أحداث مسلسل سفاح الجيزة

وتدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخصيُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.





أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب،حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمدصلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.