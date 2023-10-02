نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت لـ الفجر الفنى: سعيد بالتجربة في فيلم سكر.. والسينما مفتقدة لأفلام الأسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد أمس العرض الخاص لفيلم "سكر" وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفيلم وزملائهم الذين حرصوا على دعمهم.

وكان من بين الحضور هو الفنان محمد ثروت أحد أبطال الفيلم، وتحدث ثروت للفجر الفني عن الفيلم والتحضيرات الخاصة به.

محمد ثروت

تصريحات محمد ثروت للفجر الفني:

وقال ثروت:" اكثر شئ جذبني للدور هو أنه للأسرة، كما أن الفيلم إستعراضي غنائي ونحن نفتقد هذا النوع في أعمالنا الفنية.

وعن التعاون مع الفنانة ماجدة زكي قال:" الفنانة ماجدة زكي هي في مكانة مختلفة فنانة كبيرة وقديرة، والكواليس بيننا أجمل مما يكون وهذا أنعكس علي الكيمياء بيننا على الشاشة وسوف يلاحظه المشاهد خلال الفيلم وأنا متأكد من ذلك".

محمد ثروت يتحدث عن ظاهرة التنمر:

وتابع محمد ثروت تصريحاته قائلًا:" التنمر أصبح منتشرًا بشكل كبير وخاصة بين الأطفال، وملحوظ لذلك نحاول من خلال رسالتنا في الفن أن نوجهه نصائح تقلل من هذه الأزمة، وأيضًا في فيلم سكر نحن نناقش ذلك لكن بشكل غنائي إستعراضي.

أحداث فيلم سكر

استوحى "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longest Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

محمد ثروت

من هم صناع فيلم سكر؟

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن وآخرين من النجوم الشباب والأطفال.

موعد انطلاق الفيلم السينمائي سكر

من المقرر أن ينطلق العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبارًا من 12 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة.