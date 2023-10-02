نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. توفيق عبدالحميد يعتزل الفن نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان توفيق عبدالحميد أنه قرر الابتعاد عن الساحة الفنية، واعتزال التمثيل بشكل أساسي.

وأوضح أن السبب هو سوء حالته الصحية، التي أصبحت متأخرة ولا تساعده في استمراره بالمهنة بشكل عام.

وكتب توفيق عبدالحميد في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال فيه: «ظروفي الصحية تحول دونالاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي»





من هو توفيق عبد الحميد

ولد الفنان في حي شبرا، القاهرة، ينتمي إلى عائلة متوسطة من قرية كفر مصيلحة بالمنوفية،انتقل والده للعيش في شبرا قبل أن يولد،ورزقه الله 5 أشقاء ثلاثة من البنات التحقن بكلية الطب، وهو وشقيقه أحمد الذي يعمل بالإعلام ومخرجًا.

كان حلم والده أن يكون ابنه الأكبر توفيق محامي وأن يدرس القانون أملًا في أن يكون مثل ابن قريته عبد العزيز باشا فهمى، قال توفيق عبدالحميد في أحد البرامج التلفزيونية: “أبويا كانت أمنية حياته اشتغل في مجال القانون، تأثرًا بابن قريتنا عبد العزيز باشا فهمى صاحبالأيادي البيضاء على القرية في التعليم والتشغيل”، حتى أطلق على كفر مصيلحة كفر باريس، لأنه لم يكن به أي مواطن أمي.



لكن موهبته كانت أكبر وظهرت عليه مبكرًا أثناء دراسته في الثانوية، كما زادت هذه الموهبة وهو في الجامعة وشارك في المسابقات للتمثيلعلى المسرح وفاز بالمراكز الأولى لأكثر من مرة، وسمع إشادات كثيرة من الأساتذة ولجان التحكيم مما جعله يكمل مسيرته الفنية ويبحث عنالاحتراف، لكن لكي لا يخذل والده أكمل دراسته بكلية الحقوق، خاصة أن والده لم يقتنع بفكرة دراسة التمثيل.





في ١٩٧٩،التحق بمعهد الفنون المسرحية، ورشحه ممدوح الليثي لأول عمل تلفزيوني ظهر به “الوليمة”، في 1981 تم ترشيحه لبطولة روايةمسرحية، لكن بسبب موت السادات تم وقف إنتاجها، لكنه عمل في المسلسل الشهير “لا إله إلا الله” وبعدها بدأ مرحلة الوقوف في المنتصف،لم يستطع أن يأخذ حقه بالنجومية كما كان متوقع له

وعمل في مسلسلات منها: حديث الصباح والمساء، وأوان الورد، وأين قلبى، وقاسم أمين.

في ٢٠ نوفمبر ٢٠١١ قدم استقالته من رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة المصرية احتجاجا على قتل الشرطة والجيشمعتصمين كانوا يطالبون بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.



انفصاله عن زوجته

انفصل توفيق عبد الحميد عن زوجته منذ عدة سنوات، ولم ينجب منها أبناء، لكنه سرعان ما شعر بأن هذا القرار سوف يكون سببًا في حياةكئيبة له بعد ذلك، وهذا ما حدث بالفعل، يعيش توفيق حاليًا حياة وحيدة وكئيبة في شقته بالدقي، وقرر الابتعاد عن التمثيل والفن، لتتحول حياته إلى هدوء لا يحركها شيء، لا يخرج من المنزل ويقضي معظم وقته مع كلبه.













آخر أعمال توفيق عبد الحميد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان توفيق الحميد مسلسل يوتيرن، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني، ومسلسل "يوتيرن" بطولة ريهامحجاج،. والمسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزبز.