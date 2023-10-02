نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. وصول أشرف زكي وأيمن عزب وإيهاب فهي في عزاء الفنان محمد فريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي والفنان أمين عزب والفنان إيهاب فهمي علي لتقديم واجب العزاء في الفنان محمد فريد، في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وتوفي الفنان محمد فريد مساء أمس، بعد معاناة مع المرض داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز 83 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا ضخمًا، فقد شارك طوال مسيرته الفنية فيما يقرب من 240 عملًا فنيًا.

وكانت ناهد قد أعلنت عن معاناة والدها م المرض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وكشفت ناهد محمد فريد، في تصريحات صحفية عن إن والدي تعرض لنقص في الهيموجلوبين ما أدى إلى انخفاض الضغط وحدوث عدة مضاعفات، ما استعدى دخوله الرعاية المركزة حتى نطمئن عليه.

أخر أعمال محمد فريد

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال محمد فريد مشاركته في مسلسل "بركة"، بطولة الفنان عمرو سعد وجسد خلاله دور الحاج صالح، هالة صدقي، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وأحمد حلاوة، ومحمد أبوداود، ومصطفى درويش، وهنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين.

أشهر أعمال محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية