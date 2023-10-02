نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناقد محمد الغيطي يقدم واجب العزاء في الراحل محمد فريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الناقد محمد الغيطي علي حضور عزاء الفنان الراحل محمد فريد، الذي يقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وتوفى الفنان محمد فريد مساء أمس، بعد معاناة مع المرض داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز 83 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا ضخمًا، فقد شارك طوال مسيرته الفنية فيما يقرب من 240 عملًا فنيًا.

وكانت ناهد قد أعلنت عن معاناة والدها م المرض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وأوضحت: مازال والدي في الرعاية المركزة، وننتظر نتيجة التحاليل والفحوصات، حتى يقر الأطباء موعد خروجه ومن الممكن أن يخرج من المستشفى اليوم أو غداَ السبت.

وأضافت: أتلقى دعم كامل من نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر، والفنان منير مكرم، والفنان أحمد سلامة، فهم يتواصلوا معي طوال الوقت حتى يطمئنوا على والدي وحالته الصحية.. دعواتكم.

أخر أعمال محمد فريد

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال محمد فريد مشاركته في مسلسل "بركة"، بطولة الفنان عمرو سعد وجسد خلاله دور الحاج صالح، هالة صدقي، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وأحمد حلاوة، ومحمد أبوداود، ومصطفى درويش، وهنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين.

أشهر أعمال محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية