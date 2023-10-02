نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلادها.. بداية مشوار ماجدة الخطيب واتهامها بالقتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتذكر اليوم الإثنين 2 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب التي عشقت الفن وقامت بتعليم الكثير لغة الفن من حيث أعمالها الفنية المميزة، تعد من أبرز الفنانات ممن اشتهرن بمسيرتهن الفنية الطويلة ما بين السينما والدراما، لها صلة قرابة بالفنان الكبير الراحل ذكي رستم.

اتهام ماجدة الخطيب بالقتل

وأُلقى القبض على ماجدة الخطيب عام 1985، بتهمة تعاطي المخدرات، حيث حكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وقضت ماجدة الخطيب 8 أشهر في سجن الاحتياط، وفي الاستئناف حصلت على البراءة، جاءت التهمة الثانية لـ ماجدة الخطيب، بسبب صدمها طفلًا بسيارتها، وصدر حكمًا بحبسها وقتها، لكنها في هذه الفترة كانت خارج مصر، ونصحها محاميها، بعدم العودة إلى مصر، قبل الطعن على الحكم، وهربت الفنانة إلى الخارج لمدة 5 سنوات، حتى تعرضت لوعكة صحية في غربتها فاضطرت الفنانة للعودة إلى أرض الوطن، وقضت عقوبتها بالسجن.

نبذة عن ماجدة الخطيب

ولدت الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب في يوم 2 أكتوبر من عام 1943 يعد الفنان زكى رستم هو خال والدتها وقد حرص على مساعدتها كثيرًا في الوسط الفني، تزوجت خلال حياتها مرتين، الزوج الأول كان أحد رجال الثورة وهو محمد رياض لكنها لم تستمر معه وانفصلت دون أن ترزق بأطفال، في عام 1974 تعرفت على رجل الأعمال السكندري مدحت الهواري وتزوجت منه ورغم محاولات كثيرة لإنجاب أطفال إلا أنها لم تستطع وانفصلت عنه في عام 1976.

بداية الفن للفنانة ماجدة الخطيب

الفنانة ماجدة الخطيب الفنية كانت في عام 1960 من خلال دور صغير في فيلم "حب ودلع"، ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة"، بعد ذلك بـ 10 أعوام، وتحديدا عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" والذي لفتت إليها الأنظار بهذا الدور، وكان بمثابة انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن، بعدما اشتهرت لدى الجمهور ونالت اهتمام النقاد، استمر نجوميتها في البروز أكثر، وبعدها بعامين وتحديدا فى عام 1972 قدمت أول عمل من إنتاجها بعدما أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وحصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي، خلال مسيرتها الفنية شاركت في أكثر من 55 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا.

أبرز أعمال ماجدة الخطيب

قدمت الكثير من الاعمال منها: “قنديل أم هاشم”، “معسكر البنات، “بيت الطالبات”، “بنت من البنات”، “الست الناظرة”، “نصف ساعة جواز”، “لعبة كل يوم”، “الشوارع الخلفية”، “الحب تحت المطر”، “أخواته البنات”، “أفواه وأرانب”، “حبيبي دائما”، “حكمت المحكمة”، “أمهات في المنفى”، “مملكة الهلوسة”، “غدا سأنتقم”، “الهروب من الخانكة”، “العوامة 70″، و”حدوتة مصرية“، في مسلسلات “العصيان، ريا وسكينة، بنت بنوت، حضرة المتهم أبي، قلب الدنيا، المنصورية، زهرة في الأرض البور، أحلام البنات، بطة وأخواتها، شمس يوم جديد، نعتذر عن هذا الحلم، أمانة يا ليل، حد السكين، زيزينيا والإمبراطور وامرأة من الصعيد الجواني“.