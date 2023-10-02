نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين ينضم لـ أحمد عز ومنة شلبي في "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد الفنان آسر ياسين على المشاركة في فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث شخصية الخط الذي يدور حولها أحداث العمل.

وقد بدء الفنان أحمد عز وفريق عمل فيلم فرقة الموت تصوير المشاهد الأولي من العمل صباح اليوم الأثنين، وجمعت المشاهد الأولي من العمل كلا من أحمد عز ومنه شلبي ومحمود حميدة.

تفاصيل فيلم فرقة الموت:

ويجسد عز خلال أحداث الفيلم شخصية رجل صعيدي ولأول مرة خلال مشواره الفني الحافل.

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتقوم شركة الإنتاج على بدء التعاقد مع الأبطال المشاركين لعز في العمل وتم التعاقد مع كلا من عصام عمر، جيهان الشماشرجي، خالد كمال وباقي إجراء التعاقدات مع باقي الأبطال.

آخر أعمال أحمد عز:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيره والجن" الذي عرض العام الماضي بدور العرض السينمائية المختلفة، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حول الإحتلال الإنجليزي على مصر عام 1919، وهو عن رواية الكاتب أحمد مراد.

وكيفية تصدي الشعب المصري للاحتلال وخاصة كلا من أحمد عبدالقادر الجن وصديقه كيرة، وما فعله من أجل البلد وعدم الخضوع للاحتلال.

ويشارك في بطولة العمل كلٱ من أحمد عز، كريم محمود عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدي المفتي، ومن تأليف احمد مراد، وإخراج مروان حامد

آسر ياسين ينتظر عرض فيلم شماريخ:

ويذكر أن ينتظر الفنان آسر ياسين عرض فيلمه "شماريخ"، حيث من المقرر عرضه يوم 13 ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصويره.

البوستر الدعائي لفيلم شماريخ

وسبق، كشف النجم آسر ياسين البوستر الرسمي الدعائى لفيلمه الجديد "شماريخ"، حيث ظهر آسر مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والشماريخ والدخان وخلافه بالإضافة إلى مسدس، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.

قصة فيلم شماريخ

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

من هم طاقم عمل فيلم "شماريخ"؟



وجدير بالذكر أن يشاركه في العمل أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، إنتاج شركة Sea-Cinema أحمد فهمي وهاني نجيب، وإشراف عام على الإنتاج كريم الميهي.