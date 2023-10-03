انت الأن تتابع خبر بدون خجل كما ولدتها أمها اجدع من شمس الكويتية : فضيحة ملكة جمال لبنان انجي خوري بالصوت والصورة .. بتنافس سما المصري بفيديو اباحي جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ومن المعروف أن انجي خوري خلال الأشهر الماضية قامت بكسر الحكم الصادر ضدها بإلغاء إقامتها فى لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة ، حيث أثارت انجى خورى الجدل مرات عديدة بسبب فيديوهات و صورها

التى تنشرها على الـ Social media بهدف زيادة عدد المتابعين مما جعل السلطات اللبنانية تقوم بترحيلها خارج لبنان ومنع إقامتها .

معلومات عن انجي خوري بعد القبض عليها فى سوريا

كما أثارت انجي خوري و اسمها الحقيقى ” نجوى خليق الله ” ضجة منذ فترة بعد اساءت للنجمة و كوكب الشرق أم كلثوم ، حيث سألت متابعيها و هى ترتدى ملابس شبة عارية ” مين بتحبوا بالليل أكتر انا ولا أم كلثوم؟ “.