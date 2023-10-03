نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. إيهاب توفيق يحيي حفل دعم ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة بميدان الجلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل الفنان إيهاب توفيق إلى ميدان الجلاء للمشاركة فى تقديم باقة أغانى تزامنًا مع إعلان الرييس مع إعلان الرئيس إعلان الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث استقبل المشاركون إعلان الرئيس بالترشح بالزغاريد وترديد هتافات تحيا مصر، وردد المشاركون هتافات تحيا مصر وبنحبك ياسيسى وكمل ياريس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن ترشيحه للانتخابات

في السياق ذاته، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر 'حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز' الذي استمر لمدة 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركين في الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن» بالوقوف لتحية شهداء مصر وأسرهم، وألقى الرئيس السيسي كلمة إلى شعب مصر العظيم خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن.

وبدأ الرئيس السيسي كلمته قائلا: «شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة التي قضيناها معا ونحن نسرد حكاية الوطن، الوطن الذي واجهنا من أجل رفعته التحديات، وأقول لكم لقد حققنا معا نحن المصريين، ملحمة تاريخية، حين تجاوزنا اليأس والإحباط استرددنا مصرنا من براثن جماعة الظلام والغدر، ثم تجاوزنا التحدي لنعيد بناء أمتنا العظمية، وتحقيق الكرامة والعدالة والتنمية».



آخر أعمال إيهاب توفيق

كانت آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق أغنية غلطان، التي حقتت نجاحا كبيرا على جميع وسائل التواصل الإجتماعي، كلمات الشاعر أحمد علي موسى، والحان مدين، وتوزيع موسيقي عمرو عبدالفتاح.

كلمات أغنية غلطان

ما كان جنبي ومعايا معرفتش قيمته إيه

ليه لما بعدت عنه بقيت بسأل عليه

من بعد ماكان في حضني دي الوقتِ بحلم بيه

غلطان وأستاهل أكثر يا قلبي من اللي أنا فيه

دي الوقتِ بقول ياريته يرجع ونفسي ألاقيه

إزاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه

غلطان وأستاهل أكثر يا قلبي من اللي أنا فيه

دي الوقتِ بقول ياريته يرجع ونفسي ألاقيه

إزاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه

ملهاش معنى حياتي ولا تتعاش إلا بيه

أنا قولت يومين وعادي هقدر أنساه وأعيش

إزاي صدقت نفسي وبعدت ماهمنيش

في حد بينسى روحه أكيد طبعا مفيش

أنا قولت يومين وعادي هقدر أنساه وأعيش

إزاي صدقت نفسي وبعدت ماهمنيش

في حد بينسى روحه أكيد طبعا مفيش

غلطان وأستاهل أكثر يا قلبي من اللي أنا فيه

دي الوقتِ بقول ياريته يرجع ونفسي ألاقيه

إزاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه

غلطان وأستاهل أكثر يا قلبي من اللي أنا فيه

دي الوقتِ بقول ياريته يرجع ونفسي ألاقيه

إزاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه

ملهاش معنى حياتي ولا تتعاش إلا بيه.