نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور أشرف ونجوم الفن.. عائلة العدل تستقبل عزاء أحمد سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل عزاء أحمد سامي العدل المقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد المنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل والإعلامي رامي رضوان وحرص أشقاؤه على استقبال المعزين والتواجد من اللحظة الأولى، حيث حرص على حضور العزاء عدد كبير من نجوم الفن إيمان العاصي حرص الفنان أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة، ولبلبة ودياب وزوجته هاجر الإبياري وتامر حبيب ومحمد سلامة.

وفاة أحمد سامي العدل

وكان توفي صباح اليوم أحمد سامي العدل بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وكانت أعلنت شقيقته رشا سامي العدل عن وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

سبب وفاة أحمد سامي العدل

وكانت كشفت رشا سامي العدل، عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها المخرج أحمد سامي العدل، قائلة: «قاعدين على البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك وبنعيط سوا ونشتكي لبعض قد ايه ابونا وحشنا وقد ايه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير».

وأضافت رشا العدل، في منشور لها عبر حسابها بـ«فيس بوك»:«رجع القاهرة على وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني... وجيه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي اخوكي تعبان في المستشفي جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبه قعدت اكلمه واضحكه وأحاول اهون عليه شوية واسيبه يرتاح شوية».

وتابعت: «وفي عز محاولاتي نقله لمستشفي تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة اهو زي الفل بس قلبي وجعني ولقيتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا وتفضل تقول كل القرآن اللي انت حافظه يا دوبك لفيت ظهرى ولسة هاخرج اشوف موضوع الإسعاف ونقله لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين احمد بيحاولوا ينعشوه ٣٨ دقيقة على الساعة محاولات وانا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي انا بتطلع مني ماسكة في خيط امل من الدخان اتقطع ب اخر نفس منه.... وراح أحمد، اخويا الصغير الطيب الحنين الهادي».

أعمال أحمد سامي العدل

وشارك أحمد سامي العدل بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت آخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.