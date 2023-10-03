حظك اليوم.. توقعات برج القوس 3 أكتوبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.

ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

توقعات برج القوس

مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى الجوزاء بحيث تكون الظروف متطلبة في هذا اليوم المتقلب فلا تختلق المشاكل واعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية.

عاطفيًا: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

صحيًا: إعمد إلى الابتعاد قليلًا عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.