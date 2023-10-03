بسبب كلمات.. لهذا السبب إلهام شاهين تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة إلهام شاهين، محركات البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد تصريحاتها خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، وأدارها رئيس المهرجان الأمير أباظة وبمشاركة محرر كتاب إلهام شاهين الكاتب أشرف غريب.

تصريحات إلهام شاهين

وقالت إلهام شاهين: أنا عملت 101 فيلم، وبعد ما عملت الأفلام دى قلت أبطل لأني مش هلاقي حاجة أعملها، فقلت المفروض أبطل من غير ما أقول أني اعتذرت، بس أنا مجنونة بالفن.. أنا عملت مسلسل الفريدو، رغم أنا مش بتمحمس للتليفزيون وبحسب نفسي على السينما، وقالولي 10حلقات بس، لما قالي الدور مريضة زهايمر فقررت امضي علطول، فبقيت ألاقي مواضيع جديدة كتير ومحدش تطرق لها وأنا سعيدة بتاريخي الكبير.



اسماء الحاضرين في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط

وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة إلهام شاهين، منهم نرمين الفقي، شيرين، أمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية سهير شلبي.

مهرجان الإسكندرية

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وأسيا وأوروبا.

فعاليات حفل مهرجان الإسكندرية السينمائى

وبدأ حفل الافتتاح الذي قدمه كل من الإعلامي كريم كوجاك والإعلامية غادة شاهين بكلمة لرئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، صعد إلى المسرح الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والذي القى كلمة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وكان من ضمن مفاجأت الحفل مشاركة الإعلامية الكبيرة سهير شلبي في تقديم المكرمين ونجمة الدورة ال٣٩ وهي الفنانة إلهام شاهين والتي عبرت عن سعادتها بإطلاق اسمها علي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية مشيرة إلي أن السينما والفن اغلى شيء في حياتها كذلك حب الجمهور.