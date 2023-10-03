لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، وكشفت عن العديد من التفاصيل والتصريحات الخاصية بحياتها الخاصة والعملية.

هنا الزاهد تتحدث عن “سيب وأنا أسيب” والتعاون مع أحمد السعدني

كما تحدثت هنا الزاهد عن كواليس مسلسل «سيب وانا أسيب قائلة: الكيميا بيني وبين أحمد السعدني وكل فريق العمل واضحة في المسلسل،في البداية كنت فاكرة السعدني رخم كنت بشوفه في الجيم كذا مرة، وكان بيسلم بطريقة غريبة، سألت نفسي أول مره قابلته فيها وقلت هل هو دمه تقيل، أو يمكن بيكرهني، واكتشفت بعدها إنه كان مكسوف وبيحبني جدا كممثلة".

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط الفتي خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال 3 اعمال لعرضهم خلال الفترة المقبلة، حيث تواصل حاليًا تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هشام ماجد والذى تم استئنافه هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة، تستعد لتصوير الجزء الثانى من فيلم قصة حب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل سيب وأنا أسيب الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي.

قصة مسلسل "سيب وأنا أسيب"

دارت أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب بطريقة كوميديا، حول نبيلة التي تقوم بها هنا الزاهد، وتهرب يوم زفافها وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميم أزياء وتحصل على المركز الأول، وتستقر هناك لمدة 5 سنوات، وتظن أنها تطلقت من زوجها «أحمد صلاح السعدني» بتوكيل مع والدها، وترتبط بممثل لبناني مشهور، وعند عودتها إلى مصر لإتمام زواجها تكتشف أنها لا تزال على ذمة إبراهيم وتدور تدخل معه في خلافات.