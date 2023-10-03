ابنة فيروز ريما رحباني تفتح النيران وتحذر من هذا الشئ

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت المخرجة ريما رحباني، ابنة فيروز على توجيه رسالة بعدم إعادة أي أعمال فنية خاصة بالأخوين رحباني أو زياد رحباني.

وشاركت جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه: "إنَّ ورثة عاصي الرحباني مُمثَّلين بِ زياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني يُعلنون رَفضَهم التام لقيام أيٍّ كان، حتَّى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة أيّة أعمال فنّية تعود للأخوين".



ريما رحباني تحذر من هذا الشئ

وأكدت:"رحباني أو زياد رحباني دون موافقتهم، كما وأنَّهم يُحذّرون من منح أيّة أذونات ام إجازات للغير من طرف واحد تعود لأصحاب الحقوق مُجتمعين، وذلك إن في لبنان أم خارجه ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة. لذا إقتضى التوضيح. "

من هي ريما رحباني؟

يذكر أن ريما رحباني هي ابنة فيروز والفنان الراحل عاصي الرحباني وأعمامها هم ألياس رحباني والراحل منصور رحباني.

آخر أعمال الفنانة فيروز

والجدير بالذكر آخر أعمال "فيروز" أغنية "لمين"، والذي تم طرحها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الاغنية تريند فور نزولها.

