نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "حضن أبويا" لـ مي كساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا ونجوم الوسط الفني بأغنية "حضن أبويا" للفنانة مي كساب، مشيدين بجمال الاغنية وصوت" مي" المتميز الذي ليس له مثيل،

وتم طرح الاغنية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين.



ما هي كلمات أغنية حضن أبويا؟



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:بعد أبويا ما راح بعاني

واللي طبطب أو واساني

برضه كتّر خيره يُشكر

بس مهما الكل خدني

جوه حضنه أو سندني

جنب أبويا شيء لا يُذكر

كل حاجه عملها ليّا

مستحيل حيروح أثرها

مين يعوض قلب نبضُه

أو عيون فقدت بصرها

مين ف ضيقتي دعالي قده

ربنا معايا سترها

رحلتي ف الدنيا بعده

ربنا يهوّن سفرها

لما كان بيشوف همومي

يبقى أقرب من هدومي

و بدُعاه النور يقيدلي

حُضن أبويا كان أماني

ياما شال عني وحماني

والدُعا الطيب قاعدلي

آخر أعمال الفنانة مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل " جعفر العمدة "، والذي حصل على العديد من الجوائز في الوطن العربي، وتصدر الترند فور نزوله.



أبطال مسلسل جعفر العمدة

والمسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان،وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

ما هي أحداث جعفر العمدة؟

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي لديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمشاكل والمفاجآت..