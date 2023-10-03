نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ثراء جبيل تنتقد محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ثراء جبيل، عن رأيها بمحمد رمضان ولقب نمبر وان، خلال ظهورها ببرنامج "قعدة ستات"، والذي تقدمه الإعلامية مروة صبري



ثراء جبيل: محمد رمضان لا يستحق لقب نمبر وان



وقالت: "أرفض بشدة ترويج محمد رمضان لنفسه باعتباره "نمبر وان"، وأعتبر هذا الأمر غير حقيقي، أرفض منع أي شخص منحه هذا اللقب".

وأكدت: "أنا لا أؤيد رمضان في إطلاقه للقب على نفسه، وأعتبر هذا ثقة مبالغ فيها لا يجب أن يتمتع بها الفنان".

آخر أعمال ثراء جبيل

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ثراء جبيل مسلسل "تحت الوصاية"، والذي قامت ببطولته منى زكي ودياب ومها نصار، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير.



أبطال مسلسل سوق الكانتو

نجحت ثراء ان تخطف الانظار بمسلسل سوق الكانتو، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، وعدد آخر من الفنانين،

والمسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

ما هي أحداث مسلسل سوق الكانتو؟



تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" فى عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجى لكل ينتقم من التجار، وتدور الأحداث في إطار الاثارة والتشويق.

