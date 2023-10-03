منى زكي تسرق الأضواء بأحدث إطلالة لها بأسبوع الموضة بباريس (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت النجمة منى زكي أن تخطف قلوب الجماهير بعد مشاركتها في عرض أزياء Walk Your Worth الذي أقامته علامة لوريال ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

وظهرت منى زكي على منصة العرض مرتدية فستان أحمر قصير مع ذيل طويل من تصميم اللبناني إيلي صعب، واعتمدت منى على وضع ميكب هادئ ليناسب أجواء العرض.

منى زكي تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة

ومن جانبه تنتظر النجمة منى زكي عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديد ة والتي تحمل اسم فيلم "القاهرة مكة" بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، نورا شعيشع، حسن العدل، محمد علاء، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم وشادي الفونس، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي ".

آخر أعمال منى زكي

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة منى زكي مسلسل طالع نازل، والمسلسل من بطولة منى زكي، وشريف سلامة، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إنجي القاسم وسما عبدالخالق، والعمل من إخراج هاني خليفة.



