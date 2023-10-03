نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين لـ "الفجر الفني": بمهتمش بالتعليقات السلبية وبشوفها مضيعة للوقت (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا بشخصية العمة الحنونة سوسو التي قدمتها في مسلسل "الفريدو" تحدث "الفجر الفني" مع الفنانة إلهام شاهين، والتي كشفت في تصريح خاص عن آرائها في بعض القضايا التي يناقشها المسلسل، وأيضًا صرحت لنا عن طريقة تعاملها مع التعليقات السلبية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أوضحت إلهام شاهين، رأيها في طريقة التعامل مع مريض الزهايمر بعد عرض تلك القضية في مسلسل "الفريدو" قائلة: "إحنا لازم نديله اهتمام أكثر وأنا شوفت ناس كدة فعلًا عندهم الزهايمر لكن لازم اللي حواليهم يتعاملوا معاهم كويس"

وأضافت قائلة: "يعني زي ما شوفنا في المسلسل الدكتور بيقول لازم متغيروش عاداته وتنقلوه من مكانه يفضل في بيته اللي واخد عليه يشوف الناس اللي يعرفهم وبيحبهم وبينه وبينهم ذكريات عشان ده يأخر تطور المرض، فلازم طبعًا يعامل بكل رقة وحنية ونتحمل التقلبات بتاعته لأن بيكون عنده تقلبات جامدة".

وأزاحت الستار عن رأيها في مشكلة الورث وهل في أولاد بتودي أهلها دار المسنين وما سبب ذلك قائلة: "ياه كثير جدًا وبيكون كمان مش عمتهم فقط لا ده بيكونوا أهلهم ممكن يعملوا كدة في الحياة".

وأضافت قائلة: "الموضوع ليس له علاقة بالتربية والنشأ يعني في المسلسل عندنا فريد وأخواته الاثنين هما متربين في نفس البيئة ومع نفس الشخصية وفي واحد طلع حنين جدًا والاثنين جاحدين فمش شرط تكون التربية دي بتكون تركيبة شخصية لكل واحد".

وكشفت عن رأيها في مصطلح العمة حرباية المتدارك عبر السوشيال ميديا قائلة: "أنا عمري ما شوفته ولا سمعته ودي حاجة جديدة عليا معنديش تعليق عليها لأني معرفش ايه سببها".

وأفصحت عن طريقتها في التعامل مع التعليقات السلبية قائلة: "ولا حاجة التجاهل التام عمري في حياتي ما اهتمت ولا بهتم ولا بقرأ بيحكولي طبعًا مش مغيبة عن اللي بيحصل، يعني بيحكي لي حد من اخواتي أو صحابي يقولي مثلًا اليومين دول بيهاجموا كذا بيقولوا كذا بيقولولي الملخص يعني، لكن أنا مبقرأش ولا بتابع ولا عندي وقت للكلام ده بحس أنه مضيعة للوقت".