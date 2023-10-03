نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين لـ "الفجر الفني": ليست مهمة الدراما والفن خلق حلول للمشكلات (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث "الفجر الفني" مع الفنانة "إلهام شاهين" التي كشفت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن رأيها في طرح الدراما مشكلات وقضايا حقيقة ومساعدة الدراما في طرح حلول لتلك المشكلات، وأيضًا كشفت لنا عن سبب نجاح المسلسلات القصيرة في الفترة الأخيرة وأيضًا كشفت لنا عن أعمالها القادمة.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن رأيها في تقديم الدراما حلول لبعض المشكلات قائلة: "الدراما مش شغلتها حل المشكلة إحنا بنلقي الضوء عليها فقط أما تتحل ازاي دي لا بتتساب للناس تفكر وتخلق حلول لكن احنا منفكرش ونخلق حلول مش شغلة الفن والدراما وأنها تخلق حلول".

وأفصحت عن رأيها في سبب نجاح المسلسلات القصيرة في الفترة الأخيرة قائلة: "نجاحها بسبب أن الكاتب مش بيضطر يحط خطوط فرعية كثيرة بره الموضوع الأساسي عشان يملي ال 30 حلقة وبيكون العمل مكتوب بشكل أحلي ومكثف اكثر وايقاعه اسرع"

أما عن أعمالها القادمة فصرحت قائلة: "عندي إن شاء الله فيلم اسمه فيتو تأليف مصطفي بدوي وإخراج ياسر سامي، وعندي فيلم اسمه الحب كله تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر

الفيلمين بيتحضروا دلوقتي وإن شاء الله ندخل فيهم قريب".

ما هي آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين هو مسلسل "الفريدو" عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفي محمود ويعرض حاليًا عبر شبكة قنوات ON E، ويشاركها في البطولة الفنان أحمد فهمي، والفنانة ندي موسي، والفنان أمير شاهين ونخبة أخري من النجوم.

ومسلسل "الفريدو" من كتابة عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض أولي حلقاته وحصل المسلسل على تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة.