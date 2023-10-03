نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين لـ "الفجر الفني": كواليس مسلسل "ألفريدو" كانت رائعة.. شخصية سوسو حقيقية.. وهذه أعمالي المرتقبة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت أن تخطف الأنظار إليها وتحقق نجاحًا كبيرًا بشخصية العمة الحنونة سوسو التي تقدمها في مسلسل "الفريدو" عن كتاب "55 مشكلة حب"، وبعد ذلك النجاح وتصدر المسلسل التريند تحدث "الفجر الفني" مع الفنانة إلهام شاهين.

وإليك نص الحوار:-

١-كيف كانت كواليس مسلسل "الفريدو" ؟

الكواليس كانت رائعة الحقيقة الكل كان بيجتهد أنه يقدم أحلي ما عنده وكان في جدية شديدة في الشغل وكان في بينا حالة إنسانية جميلة، انا بشتغل مع مجموعة شباب رائعين على كل المستويات أمام الكاميرا ووراء الكاميرا كلهم كانوا رائعين وأنا سعدت بالعمل جدًا.

٢-هل توقعتي نجاح مسلسل "الفريدو" بهذا الشكل ؟

أنا عارفة أنه عمل معمول كويس أو ي معمول باهتمام شديد من الجميع، وأنه كمان موضوع إنساني مؤثر وان الناس في احتياج للنوعية الإنسانية دي اللي فيها علاقات إنسانية وصلة الرحم وجو العائلة والأسرة يعني الإنسانيات دي إحنا مفتقدينها على الشاشة، فكنت عارفة أن الناس هتكون مشتاقة ل ده كان قلقي الوحيد أن الناس بتشوف اكثر في رمضان.

٣-ما رأيك في تقديم المسلسلات المأخوذة من الواقع؟

شخصية سوسو هي شخصية حقيقية لأن كتاب 55 مشكلة حب كان مشاكل الناس بتبعتها لدكتور مصطفي محمود يقول رأيه فيها ف دي قصة حقيقية حصلت في الحياة. عادي لأن كل القصص اللي بنقدمها احنا بنستقيها من الحياة مش بناخذها من حياة أخري بناخذ الأحداث من حياتنا.

٤-المسلسل بيناقش مشكلة الزهايمر ما الطريقة المناسبة من وجه نظرك في التعامل مع المرض ده؟

"إحنا لازم نديله اهتمام أكثر وأنا شوفت ناس كدة فعلًا عندهم الزهايمر لكن لازم اللي حواليهم يتعاملوا معاهم كويس".

٥-في رأيك فعلًا هل هناك أبناء يتعمدون ادخال أقاربائهم دار المسنين لمجرد أخذ الميراث وهل هذا سببه بيئة التربية من الصغر؟

“كثير جدًا وبيكون كمان مش عمتهم فقط بيكونوا أهلهم ممكن يعملوا كدة في الحياة، الموضوع ملهوش علاقة بالتربية والنشأ يعني في المسلسل عندنا فريد وأخواته الاثنين هما متربين في نفس البيئة ومع نفس الشخصية وفي واحد طلع حنين جدًا والاثنين جاحدين فمش شرط تكون التربية دي بتكون تركيبة شخصية لكل واحد”.

٦-ما رأيك في مصطلح العمة حرباية المتدارك عبر السوشيال ميديا ؟

“أنا عمري ما شوفته ولا سمعته ودي حاجة جديدة عليا معنديش تعليق عليها لأني معرفش ايه سببها".

٧-ما هو الأسلوب الذي تستخدمه في التعامل مع التعليقات السلبية؟

“ولا حاجة التجاهل التام عمري في حياتي ما اهتمت ولا بهتم ولا بقرأ بيحكولي طبعًا مش مغيبة عن اللي بيحصل، يعني بيحكي لي حد من اخواتي أو صحابي يقولي مثلًا اليومين دول بيهاجموا كذا بيقولوا كذا بيقولولي الملخص يعني، لكن أنا مبقرأش ولا بتابع ولا عندي وقت للكلام ده بحس أنه مضيعة للوقت”.

٨-في رأيك الدراما تساعد على حل المشكلات؟

الدراما مش شغلتها حل المشكلة إحنا بنلقي الضوء عليها فقط أما تتحل ازاي دي لا بتتساب للناس تفكر وتخلق حلول لكن احنا منفكرش ونخلق حلول مش شغلة الفن والدراما وأنها تخلق حلول.

٩-ما هو سبب نجاح المسلسلات القصيرة في الفترة الأخيرة؟

نجاحها بسبب أن الكاتب مش بيضطر يحط خطوط فرعية كثيرة بره الموضوع الأساسي عشان يملي ال 30 حلقة وبيكون العمل مكتوب بشكل أحلي ومكثف اكتر وايقاعه أسرع.

١٠- ما هي أعمالك القادمة ؟

“بجهز لفيلم “فيتو” تأليف مصطفي بدوي وإخراج ياسر سامي، إضافة لفيلم بعنوان “الحب كله” تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.. والفيلمين بيتحضروا دلوقتي وإن شاء الله ندخل فيهم قريب”.