نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 أكتوبر.. عرض الموسم الثاني من "عنبر 6" عبر منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة شاهد الإلكترونية عن عرض الجزء الثاني من مسلسل “عنبر 6” يوم الخميس 12 أكتوبر الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول.

البوستر الرسمي بالموسم الثاني لمسلسل "عنبر 6"

يذكر أن منصة شاهد الإلكترونية، شاركت البوستر الرسمي الخاص بالموسم الثاني لمسلسل “ عنبر 6”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت: "سجن النسوان راجع يفتح أبوابه من جديد.. انتظروا الموسم الثاني من عنبر 6 من أعمال شاهد الأصلية قريبًا".

صناع مسلسل "عنبر 6"

يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6" كل من: صبا مبارك وأيتن عامر وفاطمة الصفي وجومانا كريم ونايف الظفيري ورانيا عيسى ورنين مطر وإيلي متري وناتاشا شوفاني وسلوى محمد على، معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.



أحداث الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6"

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6 في إطار من الدراما التشويقية، حول استكمال قصص النساء السجينات بعدما نشب الحريق داخل السجن، بجانب استمرار البحث عن قاتل "المرزوقي" والد "رهف"، وتتابع قصة "ليلى" والتي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، والتي تم القبض عليها واكتشفت بعد ذلك إنها تعيش مع عائلتها الغير حقيقة.

سبب تأجيل عرض الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6

يذكر أن تسائل الكثير من الجمهور ورواد التواصل الإجتماعي الذين ينتظرون عرض مسلسل عنبر 6، عن سبب تأجيل عرضه إلى الآن، في حين أنه تم الإعلان عن انتهاء كل الأعمال الخاصة به بداية من التصوير حتى أعمال الميكساج، منذ عام 2022، حيث كان من المقرر عرضه في يوم 16 ديسمبر 2022.