المسلسل المشتق من عالم "جون ويك" يحظى بإعجاب الجمهور

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى المسلسل المشتق من عالم "جون ويك" الذي طرحته شبكة "أمازون برايم" بعنوان THE CONTINENTAL، ردود فعل إيجابية على نطاق واسع من الجمهور.

ووفق ديلي ميل، المسلسل طرح لتناول قصة نشأة فندق كونتينينتال، الذي تدار من خلاله عالم الجريم الخاص بجون ويك، ويضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم في مقدمتهم "ميل جيبسون".

THE CONTINENTAL

الجزء الرابع

وقبل عرض المسلسل، كان قد طرح الجزء الرابع من سلسلة "جون ويك"، والذي يضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

انضم حديثًا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين، والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

تعليقات وأراء لأبطال العمل

ومنذ الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم جون ويك، علق عدد من أبطال العمل حول رأيهم في التجربة، كان منهم "سكوت أدكينز"، الذي كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك معبرًا عن فخره بالمشاركة في هذا الفيلم، بوصفه أحد أفضل أفلام الحركة التي صنعت على الإطلاق.

كان للنجم الصيني دوني ين تعليقات على نمطية ضم الفنانين من أصول آسيوية لأعمال هوليوود، بمنحهم أسماء تقليدية مثل تشانج أو تشينج، الأمر الذي دفع مخرج الفيلم بالسماح لـ دوني باعادة هيكلة الشخصية، واختيار الاسم الأنسب له من وجهة نظره الذي يحقق التنوع المطلوب.