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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان وليد فواز تصوير المشاهد المتبقية له في مسلسل "صوت وصورة" الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، استعدادًا لعرضه قريبًا عبر شبكة قنوات dmc.



ما هي تفاصيل شخصية وليد فواز في مسلسل “صوت وصورة”؟



يجسد وليد فواز خلال أحداث المسلسل دور زوج حنان مطاوع ولديه ابنة، وهو شخص لا يساعد زوجته في مصاريف المنزل، ودائمًا يدخلان في خلافات شديدة بسبب تصرفاته.

ما هي تفاصيل مسلسل "صوت وصورة"؟

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب توبا وتنتجه اروما ستوديوز وسيتم عرضه عبر إحدي شاشات مجموعة قنوات المتحدة قريبًا.



أبطال مسلسل "صوت وصورة"



ويضم في مسلسل صوت وصورة مجموعة من النجوم ومن بينهم الفنانة حنان مطاوع، مراد مكرم، آدم الشرقاوي، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، محمد كيلاني، وولاء الشريف والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمود عبد التواب.



مشاركة وليد فواز في مسلسل" العودة"

يذكر أن وليد فواز يصور حاليًا مشاهده في مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة والمقرر عرضه قريبًا، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن ويشارك في بطولته العمل تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، ولاء الشريف، أحمد والي وعدد آخر من الفنانين.

ما هي آخر أعمال وليد فواز؟

يذكر. أن آخر أعمال وليد فواز هو مسلسل "الكتيبة 101" من خلال موسم رمضان الماضي، وتدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن



من هم طاقم عمل الكتيبة 101؟

يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: خالد الصاوي، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، الطفل منذر مهران، أحمد عبدالله محمود، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح.