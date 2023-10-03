نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوليفيا كولمان تبدأ تصوير مشاهدها من فيلم Paddington 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان في اللقطات الأولى من تصوير مشاهدها في الجزء الجديد من فيلم Paddington.

ونقلت ديلي ميل، لطقات من موقع تصوير الفيلم الذي سيكون الجزء الثالث من افلام Paddington، والذي ظهرت به كولمان مجسدة لشخصية راهبة.

Paddington 3

انطلاق العمل

وكان قد انطلق العمل على صناعة جزء جديد من أفلام "بادينجتون"، الذي تدور احداثه في إطار من الخيال العلمي، وهو من الأفلام المخصصة للعائلات.

وبحسب ديلي ميل، الفيلم في جزءه الجديد، سيكون بعنوان Paddington in Peru، والمرشحين للانضمام لبطولته، كل من أوليفيا كولمان، وأنطونيو بانديراس، وإيملي مورتيمر، وريتشل زيجلر.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم Paddington، سبق وأن طرح منه جزئين من قبل، الجزء الأول طرح بتاريخ 2014، وكان من بطولة مجموعة مميزة من فناني بريطانيا.

كان منهم بن ويشا، وهيو بونفيل، وسالي هوكينز، ونيكول كيدمان، والنجم القدير جيم برودبنت، والنجم الكبير هيو جرانت.