نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جينفر لوبيز بإطلالة وردية في حفل توزيع جوائز Daytime Beauty في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت النجمة جينفر لوبيز من ضمن الحاضرين لمراسم توزيع جوائز الموضة والجمال في هوليوود، والتي يتم تنظيمها سنويات تحت اسم Daytime Beauty Awards.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور لوبيز للدورة الخامسة من حفل توزيع الجوائز المميز، بإطلالة وردية أنيقة لفتت لها أنظار الحاضرين.

جينفر لوبيز

جديد جينفر لوبيز

وكانت قد احتفلت النجمة جينفر لوبيز مؤخرًا، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد The Mother، الذي تعود من خلاله لوبيز لأفلام الأكشن من جديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية العرض الخاصص التي احتضنتها مدينة نيويورك في قاعة عرض تابعة لفندق The Whitby Hotel.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم The Mother الجديد لجينفر لوبيز، تقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بتاريخ يوم 12 مايو المقبل.

ويشارك في بطولته لوسي بايز، وعمري هردويك، وجوزيف فاينس، وبول راجي، وغايل جارسيا برنال.

Shotgun Wedding

وكان قد طرح مؤخرًا للنجمة جينفر لوبيز، فيلم جديد بعنوان Shotgun Wedding، الذي اقيم له عرض خاص جديد في قاعة عرض TCL Chinese Theatre في هوليوود.

والفيلم الجديد Shotgun Wedding، هو أحدث الأعمال السينمائية لجينفر لوبيز، وتجسد به النجمة الكبيرة شخصية باسم دارسي، يشارك في بطولة الفيلم ايضا جوش دوهامل الذي يجسد شخصية باسم توم.

أيضًا الممثلة البارزة التي حصدت مؤخرًا جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في مسلسل قصير، جينفير كوليدج تشارك في بطولة الفيلم الجديد بدور رئيسي.